Dormir seguro: bebês devem dormir de barriga para cima

Para quem tem filhos, ainda com idade pequena, esse é do tipo de situação que pode parecer óbvia, mas que requer atenção: qual a posição correta para que um bebê possa dormir em segurança? Para alertar sobre o tema a ONG Criança Segura acaba de lançar uma nova campanha para prevenção de acidentes com crianças, com o tema “Dormir seguro”. De acordo com dados coletados pela ONG, no Brasil, a principal causa de morte acidental de crianças de até um ano de idade é a sufocação. Ouça as orientações da coordenadora nacional da ONG Criança Segura, Gabriela Guida de Freitas.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Gabriela Guida de Freitas - 16-05-18

Momento de dormir:

Use berços certificados pelo Inmetro e que sigam as normas de segurança da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

Verifique se as grades de proteção do berço estão fixas e se a distância entre elas não é maior do que 6 cm;

Bebês devem dormir em colchão firme, de barriga para cima, cobertos até a altura do peito com lençol ou manta presos embaixo do colchão e os bracinhos para fora. O colchão deve estar bem preso ao berço (não mais que dois dedos de espaço entre o berço e o colchão) e sem qualquer embalagem plástica;

Remova do berço todos os brinquedos, travesseiros, cobertores, protetor de berço e qualquer outro objeto macio quando o bebê estiver dormindo. Isso ajuda a reduzir o risco de asfixia;