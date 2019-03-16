Dormir bem é envelhecer com saúde, apontam especialistas

Você sabia que cuidar do sono é extremamente importante para a saúde? O sono reparador ao longo da vida é um dos fatores essenciais para o envelhecimento saudável. Além disso, a privação e o distúrbio do sono podem trazer diversos problemas que afetam todo organismo humano. Por isso, nessa semana, a Associação Brasileira do Sono está promovendo a campanha “Dormir Bem É Envelhecer com Saúde”, para conscientizar a população e divulgar a importância de “cuidar do sono”.