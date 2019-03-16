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Dormir bem é envelhecer com saúde, apontam especialistas

O sono reparador ao longo da vida é um dos fatores essenciais para o envelhecimento saudável. Além disso, a privação e o distúrbio do sono podem trazer diversos problemas que afetam todo organismo humano

Publicado em 16 de Março de 2019 às 12:35

Publicado em 

16 mar 2019 às 12:35
Você sabia que cuidar do sono é extremamente importante para a saúde? O sono reparador ao longo da vida é um dos fatores essenciais para o envelhecimento saudável. Além disso, a privação e o distúrbio do sono podem trazer diversos problemas que afetam todo organismo humano. Por isso, nessa semana, a Associação Brasileira do Sono está promovendo a campanha “Dormir Bem É Envelhecer com Saúde”, para conscientizar a população e divulgar a importância de “cuidar do sono”.
A médica Simone Prezotti, especialista em medicina do sono e presidente da Regional Espírito Santo da Associação Brasileira do Sono, explica a importância da qualidade do sono para o envelhecimento saudável e também esclarecer sobre o sono saudável, principalmente na terceira idade.
Entrevista - John Gomes - Simone Prezotti - 16-03-19

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