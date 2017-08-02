Dores no joelho são principal causa de afastamento por auxílio-doença

A principal causa de afastamento de trabalhadores por auxílio-doença no primeiro semestre deste ano no Estado está relacionada a problemas no joelho. Em seguida, estão mioma, lesões do ombro e fraturas nas mãos. Já as dores nas costas, que sempre figuraram entre os primeiros colocados da lista, aparecem na nona posição. Os dados foram obtidos pelo jornal A Gazeta.
Mas você sabe por qual motivo essas dores no joelho têm se tornado cada vez mais comum? Quais as orientações que podem ser passadas aos trabalhadores? Acompanhe as explicações do Dr. Moisés Cohen, Chefe do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Unifesp e diretor do Instituto Cohen.
Entrevista - Fabio Botacin - Moisés Cohen - 02-08-17.mp3