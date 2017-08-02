Dores no joelho são principal causa de afastamento por auxílio-doença

A principal causa de afastamento de trabalhadores por auxílio-doença no primeiro semestre deste ano no Estado está relacionada a problemas no joelho. Em seguida, estão mioma, lesões do ombro e fraturas nas mãos. Já as dores nas costas, que sempre figuraram entre os primeiros colocados da lista, aparecem na nona posição. Os dados foram obtidos pelo jornal A Gazeta.