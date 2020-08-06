Dores no home office: como evitar problemas com móveis e a postura

Dores nas costas ou articulares. Elas podem ser diversas. Especialistas alertam que o home office e o uso excessivo das telas, intensificado durante a quarentena, podem causar - e até agravar! - dores no corpo de pacientes de diversas idades. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o fisioterapeuta Fernando Marcarini, informa que é possível evitar o aparecimento de dores. "Fazer pausas regulares para se movimentar é muito importante. O ideal é não ficar sentado por um tempo prolongado, levantando-se da cadeira e realizando pequenos intervalos, alterando a nossa postura", explica. Ouça todas as orientações!
Entrevista - Fabio Botacin - Fernando Marcarini - 06-08-20
"Nos últimos meses temos percebido mais relatos de pacientes com aumento de dores pelo corpo. A falta de uma atividade física, de exercícios ao corpo para o manter ativo e a da ergonomia dos cômodos e equipamentos de trabalho em casa são alguns dos fatores que têm contribuído para essas dores. O fato da pessoa não ter, por exemplo, uma cadeira específica/apropriada para realizar suas atividades em home office pode trazer sérios prejuízos a saúde da pessoa", alerta Marcarini.
Outra observação trazida pelo fisioterapeuta é: "Fazendo as atividades em casa, boa parte das pessoas tem passado a ficar mais horas em frente à tela do computador e se esquecem, por exemplo, da importância de se levantar e fazer uma simples caminhada pela casa ao longo de intervalos de tempos. Para a realidade de muita gente, pode ser algo complicado de se imaginar, mas ter um ambiente adequado para estudar ou trabalhar em casa auxilia a manter a saúde física - e também mental", explica.