Dores no home office: como evitar problemas com móveis e a postura

Postura incorreta é uma das principais causas de dores nas costas Crédito: Karolina Grabowska/Pexels

Dores nas costas ou articulares. Elas podem ser diversas. Especialistas alertam que o home office e o uso excessivo das telas, intensificado durante a quarentena, podem causar - e até agravar! - dores no corpo de pacientes de diversas idades. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o fisioterapeuta Fernando Marcarini, informa que é possível evitar o aparecimento de dores. "Fazer pausas regulares para se movimentar é muito importante. O ideal é não ficar sentado por um tempo prolongado, levantando-se da cadeira e realizando pequenos intervalos, alterando a nossa postura", explica. Ouça todas as orientações!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Fernando Marcarini - 06-08-20

"Nos últimos meses temos percebido mais relatos de pacientes com aumento de dores pelo corpo. A falta de uma atividade física, de exercícios ao corpo para o manter ativo e a da ergonomia dos cômodos e equipamentos de trabalho em casa são alguns dos fatores que têm contribuído para essas dores. O fato da pessoa não ter, por exemplo, uma cadeira específica/apropriada para realizar suas atividades em home office pode trazer sérios prejuízos a saúde da pessoa", alerta Marcarini.