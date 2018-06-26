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COMBUSTÍVEL

Donos de postos têm até o próximo dia 30 para adequar nota fiscal

A antecipação da obrigatoriedade foi decidida após a greve dos caminhoneiros

Publicado em 26 de Junho de 2018 às 10:53

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 jun 2018 às 10:53
Após a greve dos caminhoneiros e a necessidade de se monitorar o preço do combustível é que os proprietários de postos de combustíveis terão até o próximo dia 30 para aderir ao sistema de Nota Fiscal do Consumidor (NFC-e). 
De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, Bruno Funchal, a antecipação da obrigatoriedade do uso da NFC-e nos postos de combustíveis é uma forma de dar maior transparência. Assim, as informações geradas vão alimentar o aplicativo Menor Preço e permitir a consulta por todos os cidadãos em tempo real.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Funchal - 26-06-18
Para os demais estabelecimentos varejistas do Estado que já utilizam o Emissor de Cupom Fiscal (ECF), o prazo para emissão da NFC-e continua o mesmo, até o final de 2018 ou até que se esgote a memória do equipamento, prevalecendo o que ocorrer primeiro. O contribuinte que não estiver credenciado estará sujeito às penalidades da lei, como ter seus documentos fiscais considerados inidôneos e a suspensão da permissão de envio e recebimento de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

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