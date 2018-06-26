Donos de postos têm até o próximo dia 30 para adequar nota fiscal

Após a greve dos caminhoneiros e a necessidade de se monitorar o preço do combustível é que os proprietários de postos de combustíveis terão até o próximo dia 30 para aderir ao sistema de Nota Fiscal do Consumidor (NFC-e).

De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, Bruno Funchal, a antecipação da obrigatoriedade do uso da NFC-e nos postos de combustíveis é uma forma de dar maior transparência. Assim, as informações geradas vão alimentar o aplicativo Menor Preço e permitir a consulta por todos os cidadãos em tempo real.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Funchal - 26-06-18