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ENTREVISTA

Donos de barragens são notificados para avaliarem estruturas no ES

Quem explica ocorrências em Santa Leopoldina e Marechal Floriano, principalmente, é o diretor da agência responsável

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 21:02

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 nov 2019 às 21:02
Barragem em Marechal Floriano: avaliação mostra que risco também diminuiu Crédito: Julio Huber
A vistoria realizada nas barragens de Três Pontes, em Santa Leopoldina, região Serrana do Espírito Santo, apontou que o local foi estabilizado e não oferece riscos à população, de acordo com a recente avaliação de técnicos da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh). Mesmo que a represa de menor porte se rompa, a barragem maior conseguirá escoar água e não transbordar. A recomendação, contudo, é que as famílias que foram retiradas das casas não voltem ainda para o local. A Agerh informou que "os técnicos constataram que não há entupimentos nos monges e vertedouros das barragens maiores, o que permite que, nas condições atuais, a água seja escoada e não transborde". Ouça a entrevista com Fábio Ahnert, diretor-presidente da Agência:
ENTREVISTA FÁBIO AHNERT COTIDIANO - 22-11-19
 

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