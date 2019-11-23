Donos de barragens são notificados para avaliarem estruturas no ES

A vistoria realizada nas barragens de Três Pontes, em Santa Leopoldina, região Serrana do Espírito Santo, apontou que o local foi estabilizado e não oferece riscos à população, de acordo com a recente avaliação de técnicos da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh). Mesmo que a represa de menor porte se rompa, a barragem maior conseguirá escoar água e não transbordar. A recomendação, contudo, é que as famílias que foram retiradas das casas não voltem ainda para o local. A Agerh informou que "os técnicos constataram que não há entupimentos nos monges e vertedouros das barragens maiores, o que permite que, nas condições atuais, a água seja escoada e não transborde". Ouça a entrevista com Fábio Ahnert, diretor-presidente da Agência: