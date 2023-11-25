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Tradição e encanto

Domingos Martins inicia 27ª edição do Brilho de Natal

Ouça detalhes da programação com a secretária de Cultura e Turismo do município, Dulciele Stein

Publicado em 25 de Novembro de 2023 às 11:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

25 nov 2023 às 11:46
Decoração na Praça Dr. Arthur Gerhardt em Domingos Martins em 2021
Decoração na Praça Dr. Arthur Gerhardt em Domingos Martins em 2021 Crédito: Assessoria de Comunicação PMDM
Até o dia 7 de janeiro, turistas e capixabas poderão se encantar com a tradicional decoração de Natal de Domingos Martins. Durante 45 dias, a 27ª edição do Brilho de Natal iluminará a praça Dr. Arthur Gerhardt e outros pontos da cidade. Mais de 800 mil microlâmpadas e peças de madeira produzidas por artesãos locais estarão espalhadas pelas ruas, garantindo o espetáculo. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Cultura e Turismo do município, Dulciele Stein, detalha o evento. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - DULCIELE STEIN - 11.16s - 25-11-23
Desta vez, o evento não terá vila do Papai Noel. A casa do Bom Velinho fará parte da decoração da praça. De quinta a domingo, das 19h às 22h, ele fará a contagem regressiva para acender as luzes natalinas e estará disponível para tirar fotos e atender a pedidos, tudo de forma gratuita.
A programação do Brilho de Natal deste ano inclui apresentação de corais, teatros, grupos de dança folclórica, bandas regionais e até de um casamento pomerano.
Detalhes:
25/11: Pietra Azzurra
26/11: Grupo de Danças Blumen der Erde
2/12: Casamento pomerano e coral e grupo Conceição
3/12: Culto e grupo de dança Hugelmanner
8/12: Grupo Cultural Martinense
9/12: Coral Igreja Batista
10/12: Grupo de danças Blutenblattter
15/12: Escola de Música
16/12: Grupo de danças Infantil e Juvenil
17/12: Grupo Rheinland, culto e grupo de danças Bergfreunde
23/12: Coral Igreja Luterana e banda de música Santa Leopoldina

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