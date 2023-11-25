Domingos Martins inicia 27ª edição do Brilho de Natal

Decoração na Praça Dr. Arthur Gerhardt em Domingos Martins em 2021 Crédito: Assessoria de Comunicação PMDM

Até o dia 7 de janeiro, turistas e capixabas poderão se encantar com a tradicional decoração de Natal de Domingos Martins. Durante 45 dias, a 27ª edição do Brilho de Natal iluminará a praça Dr. Arthur Gerhardt e outros pontos da cidade. Mais de 800 mil microlâmpadas e peças de madeira produzidas por artesãos locais estarão espalhadas pelas ruas, garantindo o espetáculo. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Cultura e Turismo do município, Dulciele Stein, detalha o evento. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - DULCIELE STEIN - 11.16s - 25-11-23

Desta vez, o evento não terá vila do Papai Noel. A casa do Bom Velinho fará parte da decoração da praça. De quinta a domingo, das 19h às 22h, ele fará a contagem regressiva para acender as luzes natalinas e estará disponível para tirar fotos e atender a pedidos, tudo de forma gratuita.

A programação do Brilho de Natal deste ano inclui apresentação de corais, teatros, grupos de dança folclórica, bandas regionais e até de um casamento pomerano.

Detalhes:

25/11: Pietra Azzurra

26/11: Grupo de Danças Blumen der Erde

2/12: Casamento pomerano e coral e grupo Conceição

3/12: Culto e grupo de dança Hugelmanner

8/12: Grupo Cultural Martinense

9/12: Coral Igreja Batista

10/12: Grupo de danças Blutenblattter

15/12: Escola de Música

16/12: Grupo de danças Infantil e Juvenil

17/12: Grupo Rheinland, culto e grupo de danças Bergfreunde