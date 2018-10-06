Domingo de eleição será marcado por interdições na Grande Vitória

Neste domingo de eleição, dia 7 de outubro, é importante que você ficar atento. As cidades de Vitória e Vila Velha terão interdições para garantir a melhor fluidez do trânsito. Acompanhe com o agente da Guarda Municipal de Vila Velha, Marcos Ferreira, e com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, todas as alterações e a quantidade de agentes atuando no dia.

VILA VELHA

Serão interditadas: a rua Quinze de Novembro, no trecho entre as ruas São Paulo e Hugo Musso, na Praia da Costa,; a avenida Nossa Senhora da Penha, da rua Santa Apolônia até a praça Assis Chateaubriand, no Ibes; e, por último, a rua Cel. Sodré, entre a avenida Jerônimo Monteiro e rua Henrique Moscoso, no Centro. Os locais vão contar com sinalização e rondas periódicas da Guarda Municipal.

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VITÓRIA

Serão interditadas: no Centro, as ruas Muniz Freire, José Marcelino, Dr. Azambuja e Professor Baltazar, no entorno da Catedral; e na Enseada do Suá, a avenida João Baptista Parra, entre as ruas Duckla de Aguiar, Clóvis Machado e Vitório Nunes da Motta, na região do TRE-ES. As Ruas de Lazer de Camburi e do Centro não funcionarão, para garantir a boa movimentação de urnas eletrônicas, das mídias de resultados, da equipe envolvida nas eleições e, claro, dos eleitores.