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ENTREVISTAS

Dólar sobe pois é refúgio em momento de tensão política, diz analista

A 'queda' de braço entre o Congresso e o Governo Federal fez com que a moeda disparasse e atingisse a marca de R$ 4,01

Publicado em 28 de Março de 2019 às 18:01

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

28 mar 2019 às 18:01
A tensão política entre o Executivo e o Legislativo deixa o mercado financeiro instável. Nesta quinta-feira (28), logo na abertura da sessão, a cotação do dólar bateu a marca de R$ 4,01, a maior em quase seis meses. A oscilação da moeda americana acendeu o alerta do Banco Central, que, para tentar conter a alta, anunciou que realizará um leilão de US$ 1 bilhão em operação de venda de moeda.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o economista Vaner Corrêa Simões Júnior, conselheiro do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo, explica que o dólar se torna um refúgio para os investidores em momentos de tensão política, como o embate entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente Jair Bolsonaro. Essa tensão coloca em dúvida o andamento de reformas consideradas fundamentais para as contas públicas do país, como a reforma da Previdência. Ouça a análise: 
Entrevista - Fabio Botacin - Vaner Correa - 28-03-19.mp3

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