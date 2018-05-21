Dólar em alta vai impactar até no preço do pão de sal

O dólar abriu a semana operando em queda nesta segunda-feira (21), depois de 6 altas consecutivas e após o Banco Central anunciar que vai atuar no mercado de câmbio. Na última sexta-feira, a moeda americana encerrou o dia cotado a R$ 3,7409 na venda, na maior cotação desde 16 de março de 2016 (R$ 3,7916).

O impacto do aumento da moeda americana poderá atingir diretamente o brasileiro em situações diárias, como no preço do pão de sal, já que 70% do trigo utilizado no Brasil é importando; como também no preço do combustível, que varia de acordo com a oscilação do preço do barril no mercado internacional. Em entrevista à CBN Vitória, o economista e professor, Mario Vasconcellos, explica a intervenção do Banco Central.