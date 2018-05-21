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MOEDA AMERICANA

Dólar em alta vai impactar até no preço do pão de sal

Também sofre reajuste o preço dos combustíveis

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 11:28

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 mai 2018 às 11:28
O dólar abriu a semana operando em queda nesta segunda-feira (21), depois de 6 altas consecutivas e após o Banco Central anunciar que vai atuar no mercado de câmbio. Na última sexta-feira, a moeda americana encerrou o dia cotado a R$ 3,7409 na venda, na maior cotação desde 16 de março de 2016 (R$ 3,7916). 
O impacto do aumento da moeda americana poderá atingir diretamente o brasileiro em situações diárias, como no preço do pão de sal, já que 70% do trigo utilizado no Brasil é importando; como também no preço do combustível, que varia de acordo com a oscilação do preço do barril no mercado internacional. Em entrevista à CBN Vitória, o economista e professor, Mario Vasconcellos, explica a intervenção do Banco Central.   
Entrevista - Fernanda Queiroz - Mario Vasconcellos - 21-05-18

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