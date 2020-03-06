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Dólar alto e coronavírus: como se comporta o comércio exterior do ES?

Ouça a entrevista com Marcilio Machado, presidente do Sindicato do Comércio de exportação e importação do Espírito Santo (Sindiex)

Publicado em 06 de Março de 2020 às 20:03

Publicado em 

06 mar 2020 às 20:03
Minério de ferro Crédito: Divulgão
O surto de coronavírus já provocou queda no valor de várias ações em bolsas por todo o mundo e contribuiu para cotações recordes do dólar no Brasil. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Marcilio Machado, presidente do Sindicato do Comércio de exportação e importação do Espírito Santo (Sindiex), analisa que o Estado teve uma perda de 33,8% em exportações comparado ao mesmo período do último ano, de Janeiro a Fevereiro. A participação do Estado no cenário de exportações nacional também diminuiu: 8,5% a menos.
O presidente explica que ao analisar os produtos da pauta exportadora, o minério de ferro - que tem a maior participação - sofreu grande queda, mas não se pode atribuir somente aos reflexos do coronavírus na China, pois ainda há que ressaltar a influência de paralisações na produção provocadas pelo desastre de Brumadinho.
Mas outro caso que tem relação direta é a demora na chegada de navios da China ao país com mais de um mês de atraso. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Marcilio Machado - 06-03-20

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