Dois projetos diferentes para áreas em torno da Ponte da Passagem

As áreas existentes sob a Ponte da Passagem vão se transformar em espaços para entretenimento. O projeto da Prefeitura de Vitória vai ter cafés e food trucks do lado próximo ao bairro Andorinhas, e local para guardar barcos de passeio e convivência no lado de Jardim da Penha.Inicialmente, o local seria transformado em uma pista de bicicletas, ao menos era o desejo da Federação Espírito-Santense de Ciclismo, que esperava que os espaço se tornasse pista para atletas realizarem treinos e disputarem competições. Esse projeto foi transferido para uma área da praia em Jardim Camburi. Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, informou que, sobre as área da Ponte da Passagem, o projeto será desenvolvido por empresas privadas, sob o regime de concessão. Já há uma empresa paulista em negociação com a Prefeitura.