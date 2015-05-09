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ENTREVISTA

Dois projetos diferentes para áreas em torno da Ponte da Passagem

Entenda o que está sendo planejado na entrevista com a secretária de Desenvolvimento da Cidade de Vitória

Publicado em 08 de Maio de 2015 às 21:50

Publicado em 

08 mai 2015 às 21:50
As áreas existentes sob a Ponte da Passagem vão se transformar em espaços para entretenimento. O projeto da Prefeitura de Vitória vai ter cafés e food trucks do lado próximo ao bairro Andorinhas, e local para guardar barcos de passeio e convivência no lado de Jardim da Penha.Inicialmente, o local seria transformado em uma pista de bicicletas, ao menos era o desejo da Federação Espírito-Santense de Ciclismo, que esperava que os espaço se tornasse pista para atletas realizarem treinos e disputarem competições. Esse projeto foi transferido para uma área da praia em Jardim Camburi.  Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, informou que, sobre as área da Ponte da Passagem, o projeto será desenvolvido por empresas privadas, sob o regime de concessão. Já há uma empresa paulista em negociação com a Prefeitura.
Ouça a entrevista:
Entrevista - Fábio Botacin - Lenize Loureiro - 08-05-15
Há queixa sobre a ocupação do espaço por usuários de drogas, por exemplo, por isso o espaço de entretenimento vai revitalizar a área e se transformar em um ponto de encontro dos capixabas. 

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