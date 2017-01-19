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ENTREVISTA

Dois em cada três jovens querem ter o próprio negócio no Brasil, aponta Firjan

Para o gerente de Pesquisa e Estatística da Firjan, Cesar Bredan os números refletem uma tendência, em especial, entre os jovens da região Sudeste do país, incluindo o Espírito Santo

Publicado em 19 de Janeiro de 2017 às 10:03

Publicado em 

19 jan 2017 às 10:03
Dois em cada três jovens brasileiros pretendem se tornar empreendedores nos próximos anos. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) divulgada nesta semana. A realização pessoal é a principal motivação para abrir o próprio negócio. Menos da metade dos pretensos empreendedores se dizem pessimistas com o mercado formal de trabalho.
Para o gerente de Pesquisa e Estatística da Firjan, Cesar Bredan os números refletem uma tendência, em especial, entre os jovens da região Sudeste do país, incluindo o Espírito Santo. "O que chama a atenção é que esses jovens estão antenados em questões como meio ambiente e a ética. São jovens engajados e preocupados com questões coletivas", analisa.
Para a pesquisa foram entrevistados mais de 5,6 mil jovens profissionais, com idades entre 25 e 35 anos, de oito países: Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Espanha, China, Índia e Rússia. Segundo a Firjan, foram feitas, aproximadamente, 600 entrevistas em cada país.
A expectativa é que, nos próximos meses, novas pesquisas sejam realizadas sobre o tema em outros estados brasileiros.
Entrevista - Patricia Vallim - Cezar Bredan - 19-01-17

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