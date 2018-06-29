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ROMPIMENTO DE BARRAGEM DA SAMARCO

Dois anos e meio após a tragédia, apenas 3% das multas foram pagas

Várias das vítimas sofrem também de sérios problemas de saúde e psicológicos, relatam procurador e defensor que atuam no caso

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 11:38

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 jun 2018 às 11:38
As mineradoras Samarco, Vale, BHP Billiton, ministérios públicos e governos de Minas Gerais e do Espírito Santo assinaram, na última segunda-feira (25), um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para alterar o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), sobre reparações após o desastre de Mariana.
O novo documento, chamado de TAC Governança, prevê maior participação dos atingidos na tragédia nas decisões referentes aos danos causados pelo rompimento da Barragem de Fundão, em novembro de 2015.
O acordo ainda será avaliado pela Justiça, que pode homologar ou não. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador da República em Linhares, membro da Força-tarefa Rio Doce, Paulo Henrique Trazzi e o Defensor Público e representante do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, Rafael Portella Campos, relatam que este novo acordo traz os atingidos para o centro das atenções. Eles relatam também que dois anos e meio após a tragédia, apenas 3% das multas aplicadas em virtude do desastre foram pagas. Várias das vítimas sofrem também de sérios problemas de saúde e psicológicos.  
Em nota, a Samarco reafirma o compromisso da empresa com as comunidades e locais impactados pelo rompimento da barragem de Fundão. “A presença de diversas entidades na assinatura desse termo demonstra que há um consenso em aprimorar soluções e uma maior participação das pessoas impactadas, o que vai dar ainda mais legitimidade ao processo.”
 
 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Henrique Trazzi e Dr Rafael Portella Campos - 29-06-18

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