Dois anos e meio após a tragédia, apenas 3% das multas foram pagas

As mineradoras Samarco, Vale, BHP Billiton, ministérios públicos e governos de Minas Gerais e do Espírito Santo assinaram, na última segunda-feira (25), um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para alterar o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), sobre reparações após o desastre de Mariana.

O novo documento, chamado de TAC Governança, prevê maior participação dos atingidos na tragédia nas decisões referentes aos danos causados pelo rompimento da Barragem de Fundão, em novembro de 2015.

O acordo ainda será avaliado pela Justiça, que pode homologar ou não. Em entrevista à CBN Vitória, o procurador da República em Linhares, membro da Força-tarefa Rio Doce, Paulo Henrique Trazzi e o Defensor Público e representante do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, Rafael Portella Campos, relatam que este novo acordo traz os atingidos para o centro das atenções. Eles relatam também que dois anos e meio após a tragédia, apenas 3% das multas aplicadas em virtude do desastre foram pagas. Várias das vítimas sofrem também de sérios problemas de saúde e psicológicos.

Em nota, a Samarco reafirma o compromisso da empresa com as comunidades e locais impactados pelo rompimento da barragem de Fundão. “A presença de diversas entidades na assinatura desse termo demonstra que há um consenso em aprimorar soluções e uma maior participação das pessoas impactadas, o que vai dar ainda mais legitimidade ao processo.”