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Dois anos da greve da PM inspira criação de livro

"Fevereiro Sangrento" foi escrito pelo professor Bruno Brandão e por Marcos Bubach, presidente da Academia Cariaciquense de Letras

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 12:53

Publicado em 

31 jan 2019 às 12:53
Um dos fatos que mais marcaram a história do Espírito Santo foi a greve dos policiais militares, ocorrida em fevereiro de 2017 e que durou 22 dias. Dois anos depois, o episódio virou uma trilogia de livros, intitulada “Fevereiro Sangrento”, escrita pelo professor Bruno Brandão e por Marcos Bubach, presidente da Academia Cariaciquense de Letras. A obra traz uma série de acontecimentos e histórias misturadas com elementos ficcionais, que precisaram ser inseridos para eliminar xingamentos, por exemplo, e preservar o nome real dos personagens.
No primeiro livro da trilogia, que será lançado nesta semana, a temática é ‘os bastidores da greve’, com relatos dos seis primeiros dias do movimento e a visão dos policiais militares envolvidos. A narrativa ainda traz fotos e diálogos que, até então, estavam ocultos à população. Para falar sobre a obra e contar detalhes do processo de pesquisa e produção do livro, vamos conversar com Bruno Brandão, escritor, professor de História e um dos autores de “Fevereiro Sangrento”.
Entrevista - John Gomes - Bruno Brandão - 31-01-19

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