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Saúde

Doenças respiratórias graves em alta no Brasil; ES também tem alerta!

Ouça entrevista com a médica pediatra, Euzanete Coser

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 11:25

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 mai 2026 às 11:25
Resfriado, gripe, doenças respiratórias, frio
Resfriado, gripe, doenças respiratórias, frio Crédito: Pexels
O número de internações por complicações da gripe e outras doenças respiratórias está em atenção no Brasil. Divulgada na última semana, a edição do Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta aumento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país. A atualização é referente à Semana Epidemiológica 19, período de 10 a 16 de maio. A análise destaca que – com exceção de Rondônia –, todos os estados, incluindo o Espírito Santo, estão com incidência de SRAG em nível de alerta. 
A incidência de SRAG é mais elevada nas crianças pequenas e está associada principalmente ao Vírus Sincicial Respiratório (VSR). Já a mortalidade é maior entre os idosos, liderado pela influenza A, aponta a Fiocruz. Em entrevista à CBN Vitória, a pediatra e infectopediatra, Euzanete Coser, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Euzanete Coser – 28-05-26.mp3

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