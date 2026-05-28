Doenças respiratórias graves em alta no Brasil; ES também tem alerta!

O número de internações por complicações da gripe e outras doenças respiratórias está em atenção no Brasil. Divulgada na última semana, a edição do Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta aumento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país. A atualização é referente à Semana Epidemiológica 19, período de 10 a 16 de maio. A análise destaca que – com exceção de Rondônia –, todos os estados, incluindo o Espírito Santo, estão com incidência de SRAG em nível de alerta.