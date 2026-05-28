Doenças respiratórias graves em alta no Brasil; ES também tem alerta!

O número de internações por complicações da gripe e outras doenças respiratórias está em atenção no Brasil. Divulgada na última semana, a edição do Boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) aponta aumento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país. A atualização é referente à Semana Epidemiológica 19, período de 10 a 16 de maio. A análise destaca que – com exceção de Rondônia –, todos os estados, incluindo o Espírito Santo, estão com incidência de SRAG em nível de alerta.
A incidência de SRAG é mais elevada nas crianças pequenas e está associada principalmente ao Vírus Sincicial Respiratório (VSR). Já a mortalidade é maior entre os idosos, liderado pela influenza A, aponta a Fiocruz. Em entrevista à CBN Vitória, a pediatra e infectopediatra, Euzanete Coser, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Euzanete Coser – 28-05-26.mp3