Doenças do coração causam uma morte a cada 90 segundos no Brasil

Neste 29 de setembro celebra-se o dia Mundial do Coração. O dia foi lançado pela Federação Mundial de Cardiologia (WHF) para aumentar o conhecimento das doenças cardiovasculares e dos fatores de risco relacionados e promover medidas preventivas adequadas. No Brasil, as comorbidades ligadas ao coração são uma das que mais matam - causam o dobro de mortes do que os cânceres, três vezes mais que as doenças respiratórias e 6,5 vezes mais que todas as infecções incluindo a AIDS, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Até a manhã de hoje (29), mais de 300 mil vidas foram perdidas para doenças cardiovasculares só nestes nove primeiros meses do ano, de acordo com o Cardiômetro da SBC - cerca de 1 morte a cada 90 segundos.