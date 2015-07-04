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Doenças cardiovasculares entre as que mais matam no Espírito Santo

Nesta lista, aparece em terceiro lugar o Diabetes seguida das doenças que atacam os pulmões

Publicado em 04 de Julho de 2015 às 18:05

Publicado em 

04 jul 2015 às 18:05
As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, que incluem o acidente vascular cerebral (AVC) e o infarto agudo do miocárdio, são as principais causas de morte no Espírito Santo. Os dados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde. Nesta lista, aparece em terceiro lugar o Diabetes seguida das doenças que atacam os pulmões.
Em entrevista ao programa CBN Vitória, o cardiologista Jerônimo Vervloet analisa que as doenças mais comuns são o infarto do miocárdio, as doenças vasculares periféricas, como o depósito de gordura com obstrução das artérias e o AVC, acidente vascular cerebral. Ouça quais são os sintomas e maneiras de prevenção:
Entrevista - Fábio Botacin - Cardiologista Jerônimo Vervloet - 18.05s - 04-07-15

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