Doenças cardiovasculares entre as que mais matam no Espírito Santo

As doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, que incluem o acidente vascular cerebral (AVC) e o infarto agudo do miocárdio, são as principais causas de morte no Espírito Santo. Os dados são do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde. Nesta lista, aparece em terceiro lugar o Diabetes seguida das doenças que atacam os pulmões.