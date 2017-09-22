Doenças cardíacas: conheça as principais e seus tratamentos

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), as doenças cardiovasculares são as principais causas mundiais de morte. Cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças cardiovasculares (como ataques cardíacos e derrames) – causa número um de morte em todo o planeta, segundo o alerta da OMS.
Nos próximos dias 22 e 23, o 3º Simpósio Cardiovascular, no município de Colatina, vai tratar do tema e nesta edição do CBN Cotidiano o especialista trata do assunto, com o Dr. Wallace Medeiros, cirurgião cardiovascular e diretor do Hospital Maternidade São José. Confira!
Entrevista Fabio Botacim - Dr. Wallace Medeiros - 22-09-17