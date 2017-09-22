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Doenças cardíacas: conheça as principais e seus tratamentos

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), as doenças cardiovasculares são as principais causas mundiais de morte. Cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças cardiovasculares

Publicado em 22 de Setembro de 2017 às 18:41

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

22 set 2017 às 18:41
Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), as doenças cardiovasculares são as principais causas mundiais de morte. Cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças cardiovasculares (como ataques cardíacos e derrames) – causa número um de morte em todo o planeta, segundo o alerta da OMS.
Nos próximos dias 22 e 23, o 3º Simpósio Cardiovascular, no município de Colatina, vai tratar do tema e nesta edição do CBN Cotidiano o especialista trata do assunto, com o Dr. Wallace Medeiros, cirurgião cardiovascular e diretor do Hospital Maternidade São José. Confira!
Entrevista Fabio Botacim - Dr. Wallace Medeiros - 22-09-17

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