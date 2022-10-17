Documentos históricos do ES são recuperados pelo Arquivo Público

Arquivo Público do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Secult

Quando passado e presente se encontram! Documentos são fontes de informação, auxiliam no trabalho de resgate do passado e ajudam na preservação da história. Nesse cenário, o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) tem conseguido recuperar documentos que estavam desaparecidos do acervo há mais de 30 anos. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor geral do Arquivo Público, Cilmar Franceschetto, fala sobre o assunto. "Hoje são doze volumes/documentos, entre livros, listas e documentos avulsos – como relações de família, passaporte e duas folhas de imigrantes que mandavam cartas, que estão com a gente", explica.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Cilmar Franceschetto -17-10-22

Entre essas principais publicações estão um livro de matrícula de colonos de Santa Teresa e São Roque do Canaã, de 1887. "Também uma lista de colonos de Demétrio Ribeiro, hoje, João Neiva, e um livro de registro de terras, 1854 a 1860 (de Vitória, na região central do Estado), que registra as propriedades a partir da Lei de Terras, de 1850", diz. E tem mais: um livro de registros de correspondências do então governo da província do Estado e o Aldeamento da Linhares – isso, de 1828, há 194 anos. Uma lista de imigrantes do navio Clementina, de março de 1878, e um mapa rodoviário de Itaguaçu", complementa. "São documentos extraordinários", conta.

E para quem está de posse de algum documento desse tipo, vai a orientação. "Quem tem documento em casa, e esteja guardando e por algum motivo está de posse dessa documentação, é só entrar em contato com o Arquivo ou levar o documento, ou, ainda, pedir pra gente recolher. Se quiser, manter o anonimato, por algum motivo, a pessoa pode entregar na instituição sem colocar o remetente, sem se identificar, ou enviar pelos Correios ", finaliza. Ouça a conversa completa!