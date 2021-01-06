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DIRETOR DO DETRAN EXPLICA

Documento veicular deixará de ser impresso; entenda o que muda

Ouça a entrevista concedida pelo diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, à CBN Vitória

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 17:09

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 jan 2021 às 17:09
Imagem mostra como será documento digital no celular Crédito: Divulgação/Detran-ES
Desde a última segunda-feira (04), o Certificado de Registro de Veículo (CRV), popularmente conhecido por DUT ou “verdinho”, não é mais emitido em papel moeda. Por determinação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), o documento a partir de agora é digital e unificado ao Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo Eletrônico (CRLV-e). A necessidade de ser expedido permanece: apenas quando o proprietário realizar um serviço que exija um novo registro no veículo. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira, explica o que muda. Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Givaldo Vieira - 06-01-21.mp3

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