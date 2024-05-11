Documento digital e gratuito oficializa vontade de quem deseja doar órgãos

Jovem de Iúna morre após acidente e doa órgãos para seis pessoas Crédito: Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro

Um documento digital passou a oficializar a vontade de quem deseja se tornar um doador de órgãos, de forma gratuita. Disponível no site www.aedo.org.br, a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO) tem como objetivo simplificar o processo de doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. No documento, o cidadão pode escolher qual órgão deseja doar e, assim, comprovar o desejo, expressado em vida, de salvar a vida de outra pessoa. Em entrevista à CBN Vitória, o diretor do Colégio Notarial do Brasil, Rodrigo Reis Cyrino, detalha a iniciativa. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - RODRIGO REIS - 11-05-24

Passados 30 dias do lançamento da Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO), disponibilizada pelos Cartórios de Notas do Espírito Santo em parceria com o Poder Judiciário, 88 pessoas já realizaram o procedimento de manifestar e formalizar a sua vontade por meio de um documento oficial, feito online em um Tabelionato de Notas diretamente pela plataforma nacional oficial site www.aedo.org.br.

Para realizar a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos, o interessado preenche um formulário diretamente no site www.aedo.org.br, que é recepcionado pelo Cartório de Notas selecionado. Em seguida, o tabelião agenda uma sessão de videoconferência para identificar o interessado e coletar a sua manifestação de vontade. Por fim, o cidadão e o notário assinam digitalmente a AEDO, que fica disponível para consulta pelos responsáveis do Sistema Nacional de Transplantes. A plataforma está acessível 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer dispositivo com acesso à internet.

Na plataforma, o cidadão pode ainda escolher qual órgão deseja doar - medula, intestino, rim, pulmão, fígado, córnea, coração ou todos -. No Brasil, a maioria das pessoas na fila única nacional de transplantes aguarda a doação de um rim, seguido por fígado, coração, pulmão e pâncreas (11). Somente no ano passado, três mil pessoas faleceram pela falta de doação de um órgão. Atualmente, mais de 500 crianças aguardam por um novo órgão.