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"Servidão"

Documentário retrata trabalho análogo à escravidão no Brasil

Dirigida por Renato Barbieri e Neto Borges, produção contém depoimentos de trabalhadores rurais que foram vítimas da escravidão contemporânea

Publicado em 01 de Março de 2024 às 18:33

Publicado em 

01 mar 2024 às 18:33
Operação Resgate II flagra trabalho escravo contemporâneo em fazendas do ES
Em 2002, a operação Resgate II flagrou trabalho escravo contemporâneo em fazendas do ES Crédito: Ascom-ES | Divulgação
Ainda que a escravidão tenha sida abolida com a Lei Áurea em 1888, segundo a Fundação Walk Free, estima-se que 369 mil pessoas ainda vivam em condições análogas à escravidão no Brasil. De acordo com o artigo 149 do Código Penal, submeter alguém a trabalho forçado ou jornada exaustiva em condições degradantes pode resultar em pena de dois a oito anos, além de multa.
Essa realidade pouco debatida é tema do documentário "Servidão", dirigido por Renato Barbieri e Neto Borges, que reúne depoimentos de trabalhadores rurais vítimas da escravidão contemporânea. Nesta sexta (1º), a produção será exibida no Cine Jardins, em Jardim da Penha. 
Em entrevista ao CBN Cotidiano, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-ES), desembargadora Daniele Corrêa Santa Catarina, explica como é feito o combate ao trabalho análogo à escravidão atualmente e conta detalhes do documentário. "Temos que acabar com esse estigma que a escravidão acabou em 1888", destacou. Ouça a conversa completa!
Entrevista Diony Silva - Daniele Corrêa Santa Catarina - 01-03-24

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