Documentário do ES discute pandemia e impactos na educação e cultura

Se antes, um coletivo de cineclube capixaba era focado em animações, a pandemia fez a discussão mudar de rumo e seus membros perceberam a necessidade de falar sobre o coronavírus e seus impactos na educação e na produção cultural.

O Quadro-a-quadro Cineclube filmou então, no final de 2020, seu primeiro documentário, entitulado "Te encontro no fim da pandemia" e lançado no início deste mês. A produção reúne depoimentos de professores e produtores culturais para estabelecer um debate sobre a relação entre a pandemia, a educação e a cultura. Quem traz mais detalhes, em entrevista à CBN Vitória, é o roteirista e produtor do documentário "Te encontro no fim da pandemia", Wolmyr Alcantara. Também participa da conversa a professora Francielle Noya, personagem do documentário, que também atuou no roteiro e produção. Acompanhe!

Wolmyr classifica a produção como desafiadora, principalmente por conta da Covid-19. Para fazer as gravações, pediu orientações a epidemiologista Ethel Maciel sobre biossegurança e preferiu gravar em ambientes externos abertos e ventilados, como a Ufes e a Pedra da Cebola. Com uma equipe de produção reduzida, gravaram os quatro depoimentos que compõem o documentário.

Sobre o nome do documentário, Alcantara explica: é a ideia da esperança que vamos sobreviver e nos encontrar presencialmente no fim da pandemia. "As pessoas se despendem e dizem 'no fim da pandemia vamos fazer alguma coisa'. Então é isso. Quando acabar a pandemia, vai ser bom poder apertar a mão do colega de novo".

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Wolmyr Alcantara e Francielle Noya - 15-05-21.mp3

Para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=o1U8KnbXuMo

Ficha técnica:

Entrevistados: Ethel Maciel, Francielli Noya, Edson Nascimento e Filicio Mulinari.

Direção e edição: Felipe Gaze.

Roteiro e produção: Wolmyr Alcantara, Francielli Noya e Felipe Gaze.

Assistência de direção: Natália Dornelas.

Realização: Coletivo Quadro-a-quadro.