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COVID-19

Documentário do ES discute pandemia e impactos na educação e cultura

Lançada no início deste mês, a produção reúne depoimentos de professores e produtores culturais!

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 09:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 mai 2021 às 09:46
Se antes, um coletivo de cineclube capixaba era focado em animações, a pandemia fez a discussão mudar de rumo e seus membros perceberam a necessidade de falar sobre o coronavírus e seus impactos na educação e na produção cultural.
O Quadro-a-quadro Cineclube filmou então, no final de 2020, seu primeiro documentário, entitulado "Te encontro no fim da pandemia" e lançado no início deste mês. A produção reúne depoimentos de professores e produtores culturais para estabelecer um debate sobre a relação entre a pandemia, a educação e a cultura. Quem traz mais detalhes, em entrevista à CBN Vitória, é o roteirista e produtor do documentário "Te encontro no fim da pandemia", Wolmyr Alcantara. Também participa da conversa a professora Francielle Noya, personagem do documentário, que também atuou no roteiro e produção. Acompanhe!
Wolmyr classifica a produção como desafiadora, principalmente por conta da Covid-19. Para fazer as gravações, pediu orientações a epidemiologista Ethel Maciel sobre biossegurança e preferiu gravar em ambientes externos abertos e ventilados, como a Ufes e a Pedra da Cebola. Com uma equipe de produção reduzida, gravaram os quatro depoimentos que compõem o documentário.
Sobre o nome do documentário, Alcantara explica: é a ideia da esperança que vamos sobreviver e nos encontrar presencialmente no fim da pandemia. "As pessoas se despendem e dizem 'no fim da pandemia vamos fazer alguma coisa'. Então é isso. Quando acabar a pandemia, vai ser bom poder apertar a mão do colega de novo".
Entrevista - Fernanda Queiroz - Wolmyr Alcantara e Francielle Noya - 15-05-21.mp3
Para assistir: https://www.youtube.com/watch?v=o1U8KnbXuMo
Ficha técnica:
Entrevistados: Ethel Maciel, Francielli Noya, Edson Nascimento e Filicio Mulinari.
Direção e edição: Felipe Gaze.
Roteiro e produção: Wolmyr Alcantara, Francielli Noya e Felipe Gaze.
Assistência de direção: Natália Dornelas.
Realização: Coletivo Quadro-a-quadro.
Apoio: Lei Aldir Blanc, Prefeitura Municipal de Vitória

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