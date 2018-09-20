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Do trigo à gasolina: os efeitos do aumento do dólar no seu bolso

Publicado em 20 de Setembro de 2018 às 18:43

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

20 set 2018 às 18:43
Em um ano, o valor do dólar saltou de R$ 3,26 para R$ 4,14, registrado nesta última terça-feira (18). Esta alta causou uma série de impactos na economia doméstica e no consumo de produtos que tenham origem ou componentes estrangeiros, como o trigo, o preço da gasolina, de tecnologia e utensílios, entre outros. O economista e professor Celso Bissoli, orienta para que os consumidores tenham paciência, analisem os preços de mercado, esperem e comprem quando o valor estiver um pouco mais em conta. Confira mais detalhes em uma entrevista com o economista.
Entrevista - Fabio Botacin - Celso Bissoli - 20-09-18.mp3

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