Do trigo à gasolina: os efeitos do aumento do dólar no seu bolso

Em um ano, o valor do dólar saltou de R$ 3,26 para R$ 4,14, registrado nesta última terça-feira (18). Esta alta causou uma série de impactos na economia doméstica e no consumo de produtos que tenham origem ou componentes estrangeiros, como o trigo, o preço da gasolina, de tecnologia e utensílios, entre outros. O economista e professor Celso Bissoli, orienta para que os consumidores tenham paciência, analisem os preços de mercado, esperem e comprem quando o valor estiver um pouco mais em conta. Confira mais detalhes em uma entrevista com o economista.