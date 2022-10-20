Do sonho à realidade: a história do capixaba que saiu de Vila Velha para morar na Irlanda

Inspirado no clima das viagens internacionais da jornalista Glória Maria, no "Globo Repórter", da TV Globo, Leonardo Vieira, de 31 anos, sempre teve como sonho viver uma experiência pelo mundo. De um trabalho estável no Espírito Santo, numa faculdade em Vila Velha, na Grande Vitória, o publicitário decidiu ir com a cara e coragem para a Irlanda, onde vive há um pouco mais de um ano, em Dublin. "Minha decisão de ir pra Dublin, na Irlanda, é que desde adolescente queria aprimorar no idioma e esse sonho de ir para fora só era postergado, me sentia frustrado. Agora, neste mês de setembro, completou um ano que estou aqui", conta. Conheça detalhes da sua história!
Capixabas Pelo mundo - 20-10-22