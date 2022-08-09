Do PCC ao Primeiro Comando de Vitória: como atuam as facções criminosas no ES

A Operação Sicário III, que foi deflagrada na última semana, prendeu nove pessoas e mirava uma facção criminosa que atua no Morro da Garrafa, na Praia do Suá, em Vitória. Com aliados no Bairro da Penha e em regiões de outros municípios da Grande Vitória, a organização tinha outras formas de engordar o caixa – não só com o dinheiro das drogas: o roubo de celulares, em especial iPhones. Segundo o delegado Romualdo Gianordolli, titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), eles têm uma diversificação de negócios. "Toda vez que a polícia intensifica o enfrentamento ao tráfico, há uma migração da criminalidade para os crimes patrimoniais". explicou. Em entrevista à CBN Vitória nesta terça-feira (09), o delegado detalhou como atuam as facções criminosas no Espírito Santo. Segundo ele, pelo menos quatro facções já tiveram integrantes identificados: Primeiro Comando da Capital (PCC), Terceiro Comando Puro (TCP), Associação Família Capixaba (AFC) e Primeiro Comando de Vitória (PCV). A estratégia, segundo Romualdo Gianordolli é enfrentar principalmente o tráfico violento, prendendo traficantes por homicídio.