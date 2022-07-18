Do campo às prateleiras: entenda a disparada no preço do leite

Leite Crédito: Pixabay

Na última semana, durante explicação do tema orçamento doméstico e economia, um ouvinte nos encaminhou uma mensagem perguntando sobre o porquê da variação no preço do leite, indo do campo às prateleiras. "Sou produtor de leite [em Nova Venécia] e a cooperativa me pagou, dia 20 de junho, o valor de R$ 2,08 o litro, não justifica esse preço nas prateleiras". Segundo a Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), "diversos fatores influenciam e são fundamentais para a produção de leite. E a produção capixaba está diante de um impasse".

"Se por um lado nós temos tecnologia de ponta e disponibilidade no Espírito Santo de produção de matrizes de alta qualidade, transferência de embrião e sêmen sexado na inseminação, esses animais precisam de comer ração concentrada para produzir conforme a sua aptidão e capacidade. Entretanto, os custos dos insumos, notadamente da soja e do milho, não compatibilizam o custo de produção. Portanto, a produção desses animais será perdida no momento".

Your browser does not support the audio element. ENTREVISTA PATRÍCIA VALIM - JÚLIO ROCHA - 18-07-22