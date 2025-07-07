Do cacau à barra: como é feito o chocolate no ES

Celebrado na data de 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate pode ser como uma data especial para explorar diferentes formas de saborear a versatilidade de receitas que levam o famoso ingrediente à base de cacau. Antes de virar uma barra deliciosa, por exemplo, o cacau foi considerado um fruto sagrado e até usado como moeda pelos Maias. Já os Astecas acreditavam que ele trazia força e coragem, por isso preparavam um tônico amargo que era consumido por reis, sacerdotes e guerreiros. As informações são do "G1". Na realidade local, o Espírito Santo produz mais de 12 mil toneladas de cacau, o que equivale a 4,1% do total no país, segundo informações relativas ao ano de 2023 apuradas pela Gerência de Dados e Análises da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (GDN/Seag).