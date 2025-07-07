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Do cacau à barra: como é feito o chocolate no ES

Ouça a participação do "chocolat maker", Alexandre Pontual

Publicado em 07 de Julho de 2025 às 12:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 jul 2025 às 12:46
Cacau e chocolate
Cacau e chocolate Crédito: Pixabay
Celebrado na data de 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate pode ser como uma data especial para explorar diferentes formas de saborear a versatilidade de receitas que levam o famoso ingrediente à base de cacau. Antes de virar uma barra deliciosa, por exemplo, o cacau foi considerado um fruto sagrado e até usado como moeda pelos Maias. Já os Astecas acreditavam que ele trazia força e coragem, por isso preparavam um tônico amargo que era consumido por reis, sacerdotes e guerreiros. As informações são do "G1". Na realidade local, o Espírito Santo produz mais de 12 mil toneladas de cacau, o que equivale a 4,1% do total no país, segundo informações relativas ao ano de 2023 apuradas pela Gerência de Dados e Análises da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (GDN/Seag).
Apesar de ter presença em 50 municípios, Linhares concentra mais de dois terços de todo o cacau cultivado em território capixaba. Além disso, no cenário internacional, o Espírito Santo é o quarto maior exportador brasileiro de derivados de cacau. Em 2025, até o mês de fevereiro, o Estado registrou aumento de 5,9% nas divisas geradas pelas exportações (de US$ 2,7 milhões para US$ 2,9 milhões). Em entrevista à CBN Vitória, o "chocolat maker", Alexandre Pontual, esclarece as dúvidas sobre o alimento. Ouça a conversa completa!
PARTE 1 Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Pontual - 7-7-25
PARTE 2 Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Pontual - 7-7-25

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