Do "beber socialmente" aos riscos do alcoolismo

O Brasil continua sendo um grande consumidor de bebidas alcoólicas em todo o mundo. O fato resulta em consequências à saúde dos brasileiros e também aponta para um grave problema enfrentado na sociedade: os riscos por conta do alcoolismo. Mas, afinal, quando o “beber socialmente” pode levar à dependência?

De acordo com o Relatório Global sobre Álcool e Saúde, divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2014, a média mundial de consumo de álcool entre indivíduos acima de 15 anos foi de 6,2 litros de álcool puro (dados aferidos em 2010). A média brasileira é de 8,7 litros por pessoa. Os homens bebem mais: cerca de 13,6 litros/ano, contra 4,2 litros consumidos por mulheres. Não parece muito, mas vale lembrar que estamos falando da substância pura, 100% presente.

Durante esta sexta-feira (29) acontece o “Fórum Estadual de debates com Profissionais”, em Vitória (ES), que também trata sobre o tema. Uma das palestrantes é a presidente da Junta Nacional de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil, Dra. Jaira Freixiela Adamczyk, e que nesta edição do CBN Cotidiano traz mais detalhes sobre o tema e a que comportamentos ficar atento que podem levar aos riscos da dependência. Confira!