Do Arquivo Público para o título da MUG: conheça a história da Teresa da Baviera

Em 1888, Teresa da Baviera desembarcou no Brasil com espírito científico e curiosidade insaciável. Autodidata, estudiosa de botânica, zoologia, geografia e história natural, percorreu rios, florestas e vilarejos do Espírito Santo. Levava equipamento fotográfico, contratava guias locais e registrava tudo. Catalogou espécies, inventariou elementos naturais e manteve contato com os botocudos às margens do Rio Doce. Seus cadernos de campo revelam não apenas a paisagem capixaba do século XIX, mas também a força de uma mulher que ousou ocupar espaços científicos em um tempo em que isso era exceção. Mais de um século depois, sua escrita virou samba e a MUG transformou pesquisa histórica em espetáculo. A ideia de transformar a história de Teresa em enredo surgiu a pedido do carnavalesco Petterson Alves, que queria abordar algo relacionado a meio ambiente em 2026.