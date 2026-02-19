Do Arquivo Público para o título da MUG: conheça a história da Teresa da Baviera

A Mocidade Unida da Glória, a MUG, conquistou o seu décimo título no Carnaval de Vitória unindo duas pontas fundamentais: a memória histórica e o futuro sustentável. A escola sagrou-se campeã do Carnaval de Vitória 2026 com 180 pontos, nota máxima. O que poucos sabem é que o enredo "O Diário Verde de Teresa" é fruto de uma pesquisa histórica rigorosa baseada no livro "Viagem ao Espírito Santo – 1888", disponível gratuitamente no Arquivo Público. Além disso, a escola fez história com um desfile 100% sustentável, abolindo o uso de penas naturais. O enredo que encantou os jurados foi inspirado em um diário de viagem de 1888, escrito por uma princesa cientista e que hoje está ao alcance de um clique para qualquer capixaba.
Em 1888, Teresa da Baviera desembarcou no Brasil com espírito científico e curiosidade insaciável. Autodidata, estudiosa de botânica, zoologia, geografia e história natural, percorreu rios, florestas e vilarejos do Espírito Santo. Levava equipamento fotográfico, contratava guias locais e registrava tudo. Catalogou espécies, inventariou elementos naturais e manteve contato com os botocudos às margens do Rio Doce. Seus cadernos de campo revelam não apenas a paisagem capixaba do século XIX, mas também a força de uma mulher que ousou ocupar espaços científicos em um tempo em que isso era exceção. Mais de um século depois, sua escrita virou samba e a MUG transformou pesquisa histórica em espetáculo. A ideia de transformar a história de Teresa em enredo surgiu a pedido do carnavalesco Petterson Alves, que queria abordar algo relacionado a meio ambiente em 2026.
Assim, na busca por uma história ou personagem que valorizasse a natureza capixaba, o enredista Léo Soares reencontrou o livro "Viagem ao Espírito Santo - 1888", que adquiriu no Arquivo Público durante as pesquisas para “Oby – O Imaculado Santuário das Lendas”, ainda em 2019. A redescoberta casual foi, imediatamente, escolhida pela escola como tema do Carnaval de Vitória 2026. E são eles, o carnavalesco Petterson Alves e o enredista Leo Soares, que contam, em entrevista à CBN Vitória, como esse livro se transformou no desfile campeão.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Petterson Alves e Leonardo Soares - 19-02-26.mp3