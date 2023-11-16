Do ar-condicionado à geladeira: como economizar energia em meio a onda de calor

Ar-condicionado Crédito: Pixabay

As altas temperaturas que estão atingindo o país nos últimos dias podem elevar o consumo de energia e, consequentemente, elevação também do valor da conta de luz. Diante deste cenário, o consumidor vai precisar reajustar os hábitos para que a fatura não pese ainda mais no bolso. Levantamento feito pela EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, alerta para esse efeito sazonal e aponta dicas para economizar e minimizar o impacto no orçamento dos capixabas. Em entrevista à CBN Vitória, o gestor da EDP, Luciano Falce, fala sobre o assunto. Vamos as dicas:

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Confira dicas de economia:

- Os ventiladores de teto são a forma mais em conta para arejar um ambiente. Quando utilizados na velocidade média podem consumir até 11 vezes menos que um ar-condicionado. Mas cuidado, um número excessivo de aparelhos ligados pode elevar consideravelmente sua conta;

- Com o calor, hábitos do inverno devem ser deixados de lado. O chuveiro deve estar na posição “verão” ou, preferencialmente, desligado.;

- Desligue da tomada os equipamentos que usa esporadicamente. Sempre que deixar um ambiente, desligue a luz e faça uso da luz natural, abrindo bem janelas e cortinas;

- A geladeira corresponde em média a 30% do consumo total de uma casa. Antes de abrir a geladeira pense no que precisa, ou seja, diminua o tempo em que a porta ficará aberta;

- A geladeira deve ficar longe de locais quentes, como próximo de locais que pegam sol ou do fogão. Não seque roupas atrás da geladeira e não guarde alimentos muito quentes. Faça sempre o degelo;

- Recomenda-se que geladeiras e refrigerados sejam instalados afastados da parede em pelo menos 10 cm. Além disso, verifique as vedações de borracha da porta, para evitar entrada de calor externo;

- Com relação ao televisor é importante não deixar o aparelho ligado sem ninguém assistindo, assim como outros eletroeletrônicos que devem ser retirados da tomada.