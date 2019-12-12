Dívida pública, rendimento da poupança: o impacto da redução da Selic

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) iniciou na terça-feira (10), em Brasília, a última reunião de 2019 para definir a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 5% ao ano. Nesta quarta, após a segunda parte da reunião, a taxa foi anunciada com um corte de 0,5 ponto percentual, atingindo 4,5% ao ano, o menor nível da história. Analistas davam como certo esse corte. Neste "Ponto de Vista", vamos entender os efeitos na economia e na vida da população desse número no menor patamar já registrado. Participam da entrevista o economista Eduardo Araújo e Gilberto Braga, economista e professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC) e da Fundação Dom Cabral (FDC). A conversa analisa como a taxa Selic reduzida impacta na dívida pública do Governo Federal, acaba impactando nos investimentos em negócios, a observação no rendimento da Poupança que ainda leva em conta o índice de inflação, além da cotação do dólar.
Ouça o debate na íntegra:
Ponto de Vista - 11-12-19.mp3
Histórico:
De outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa Selic foi mantida em 7,25% ao ano e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% em julho de 2015. Nas reuniões seguintes, a taxa foi mantida nesse nível.
Em outubro de 2016, foi iniciado um longo ciclo de cortes na Selic, quando a taxa caiu 0,25 ponto percentual para 14% ao ano.
Esse processo durou até março de 2018, quando a Selic chegou ao seu mínimo histórico, 6,5% ao ano, e depois disso foi mantida pelo Copom até julho deste ano. De lá para cá, o comitê reduziu os juros básicos três vezes, até a taxa chegar aos 5% ao ano.