Dívida do IPTU: quais os riscos da inadimplência?

Dívidas relacionadas ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) são um dos motivos que podem levar bens a serem penhorados. Caso o débito não seja quitado, a Prefeitura Municipal pode cobrar a dívida judicialmente, o que pode fazer com que um imóvel seja disponibilizado para leilão - mesmo sendo bem de família. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado imobiliário Diovano Rosetti explica as consequências da inadimplência. Ouça a conversa completa!