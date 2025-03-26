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Dívida do IPTU: quais os riscos da inadimplência?

Ouça entrevista com o advogado imobiliário Diovano Rosetti

Publicado em 26 de Março de 2025 às 10:46

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 mar 2025 às 10:46
Dívida, débito, IPTU, imóvel
Dívida, débito, IPTU, imóvel Crédito: Divulgação
Dívidas relacionadas ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) são um dos motivos que podem levar bens a serem penhorados. Caso o débito não seja quitado, a Prefeitura Municipal pode cobrar a dívida judicialmente, o que pode fazer com que um imóvel seja disponibilizado para leilão - mesmo sendo bem de família. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado imobiliário Diovano Rosetti explica as consequências da inadimplência. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Diovano Rosetti - 26-03-25.mp3

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