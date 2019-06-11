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ENTREVISTA

Dívida de empresas capixabas com o Fisco na mira da Receita Federal

Esse período é importante para as empresas regularizarem a situação, acertando os dados divergentes

Publicado em 11 de Junho de 2019 às 12:43

Publicado em 

11 jun 2019 às 12:43
Centenas de empresas do Espírito Santo apresentaram irregularidades no Imposto de Renda e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. É o que aponta um levantamento da Receita Federal, que iniciou os processos de autuação das dívidas, que, somados, ultrapassam R$ 46 milhões. As incongruências foram apuradas pela Malha Fiscal da Pessoa Jurídica e apontaram insuficiência de recolhimento e falhas na declaração dos tributos.
Segundo a Receita, até esse mês de junho de 2019, as autuações chegaram a 302 empresas e totalizaram R$ 27,3 milhões. Ao todo, 103 empresas capixabas já foram notificadas nos meses de março, abril e maio, com um valor total das atuações de R$ 18,8 milhões, referente a irregularidades fiscais no ano-calendário 2014. Ivon Pontes Schayder, delegado-adjunto da Receita Federal no Espírito Santo, ressalta que esse período é importante para as empresas regularizarem a situação, acertando os dados divergentes. Ouça a entrevista.
Entrevista - Patricia Vallim - Ivon Pontes Schayder - 11-06-19

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