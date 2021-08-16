Distrito de Araguaia guarda histórias da imigração no ES

Situado na região sul de Marechal Floriano, o distrito de Araguaia, é um dos berços da imigração italiana no Estado, a partir do final do século 19 e início do século 20 - mas também recebeu influência da história de poloneses, austríacos e da população indígena. Diretamente da região, o historiador Cezar Ronchi está em processo de escrita de um livro que vai contar essa história e entre os destaques na publicação estarão, por exemplo, a presença dos seus museus.

"Era uma grande artéria comercial do ES, uma das maiores do Sul do Estado por conta da estrada. É uma região de história não apenas do italianos, mas de outras etnias, como os poloneses, austríacos e os próprios indígenas, que também habitavam a região. Um dos destaques é a história dos museus", explica. O Museu Casa Rosa possui um dos maiores acervos com itens da cultura italiana do Espírito Santo, uma construção datada de 1900. O local chegou a receber a presença do presidente da República Nilo Peçanha. Outros destaques são a Casa do Nono, Museu do Esporte e a Estação Ferroviária Araguaia.