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Distrito de Araguaia guarda histórias da imigração no ES

Situado na região sul de Marechal Floriano, o distrito é um dos berços da imigração italiana, mas também recebeu influência de poloneses, austríacos e indígenas

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 11:43

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 ago 2021 às 11:43
Araguaia, distrito de Marechal Floriano (ES)
Araguaia, distrito de Marechal Floriano (ES) Crédito: Facebook/Reprodução
Situado na região sul de Marechal Floriano, o distrito de Araguaia, é um dos berços da imigração italiana no Estado, a partir do final do século 19 e início do século 20 - mas também recebeu influência da história de poloneses, austríacos e da população indígena. Diretamente da região, o historiador Cezar Ronchi está em processo de escrita de um livro que vai contar essa história e entre os destaques na publicação estarão, por exemplo, a presença dos seus museus. 
"Era uma grande artéria comercial do ES, uma das maiores do Sul do Estado por conta da estrada. É uma região de história não apenas do italianos, mas de outras etnias, como os poloneses, austríacos e os próprios indígenas, que também habitavam a região. Um dos destaques é a história dos museus", explica. O Museu Casa Rosa possui um dos maiores acervos com itens da cultura italiana do Espírito Santo, uma construção datada de 1900. O local chegou a receber a presença do presidente da República Nilo Peçanha. Outros destaques são a Casa do Nono, Museu do Esporte e a Estação Ferroviária Araguaia.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cezar Ronchi - 16-08-21

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