"Distritão" tira representatividade na eleição e tramitação rápida chama atenção, analisa Transparência Capixaba

Uma comissão especial da Câmara dos Deputados deve votar, nesta quinta-feira (05), a proposta de reforma eleitoral que pode mudar o sistema proporcional para as vagas de deputados federais, estaduais e distritais. Atualmente, o eleitor vota no candidato ou no partido, que pode se juntar em coligações. Com os votos válido no candidato e no partido, é calculado o quociente eleitoral, que vai determinar o número de vagas que cada coligação ou partido. São eleitos os mais votados das coligações ou partidos. Na proposta do chamado "distritão", cada estado ou município torna-se um distrito eleitoral. São eleitos os candidatos mais votados, sem levar em consideração os votos para o partido ou a coligação, ou seja, a eleição torna-se majoritária.