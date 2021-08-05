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(Nova) Reforma eleitoral

"Distritão" tira representatividade na eleição e tramitação rápida chama atenção, analisa Transparência Capixaba

O entrevistado é o secretário-Geral da Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 17:21

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 ago 2021 às 17:21
Plenário da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em Brasília
Plenário da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em Brasília Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
Uma comissão especial da Câmara dos Deputados deve votar, nesta quinta-feira (05), a proposta de reforma eleitoral que pode mudar o sistema proporcional para as vagas de deputados federais, estaduais e distritais. Atualmente, o eleitor vota no candidato ou no partido, que pode se juntar em coligações. Com os votos válido no candidato e no partido, é calculado o quociente eleitoral, que vai determinar o número de vagas que cada coligação ou partido. São eleitos os mais votados das coligações ou partidos. Na proposta do chamado "distritão", cada estado ou município torna-se um distrito eleitoral. São eleitos os candidatos mais votados, sem levar em consideração os votos para o partido ou a coligação, ou seja, a eleição torna-se majoritária.
Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário-Geral da Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni, afirma que o distritão, caso aprovado, mudará profundamente a forma como o Brasil escolherá seus políticos nas próximas eleições, que acontecem em 2022. "Mas isso não pode ser decidido às pressas, sem que a população conheça o texto que será votado. A Câmara dos Deputados não pode desrespeitar o rito, aprovar projetos a toque de caixa e excluir a sociedade do debate!". Ouça a entrevista completa:
Fabio Botacin entrevista Rodrigo Rossoni - 05/08/2021

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