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REFORMA POLÍTICA

'Distritão' seria o enfraquecimento dos partidos políticos, analisa especialista

Ouça entrevista na íntegra, onde o cientista político também fala sobre o voto em lista, voto distrital misto e uma análise sobre a proposta de voto facultativo

Publicado em 27 de Maio de 2015 às 22:05

Publicado em 

27 mai 2015 às 22:05
Foi rejeitada pelo Plenário da Câmara dos Deputados a principal proposta de reforma política defendida pelo vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB-SP), e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), o sistema eleitoral conhecido como "distritão”. O modelo obteve o apoio de apenas 210 deputados. Era preciso pelo menos 308 votos: 60% dos parlamentares, mínimo necessário para haver emenda à Constituição. Outros 267 deputados votaram contra. 
Hoje, funciona da seguinte foma: a eleição de deputados estaduais e federais e vereadores é proporcional, ou seja, os candidatos podem ser eleitos apenas com seus votos ou com a soma destes mais a parcela que lhe cabe dos votos recebidos pelo partido. No novo modelo, acabaria o quociente eleitoral, e as votações para deputados e vereadores migrariam do sistema proporcional para o majoritário. Assim, apenas os mais votados em cada Estado ou município seriam eleitos -e a "sobra" dos votos individuais não iriam para outro candidato.Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Vitor Amorim de Angelo, cientista político e historiador, doutor em ciências políticas e professor de sociologia política, analisa que, nesse sistema, os candidatos obrigatoriamente precisarão de muitos votos para ser eleitos e aumentará a tendência dos partidos de lançar figuras populares. Assim, isso pode diluir o espírito coletivo dos partidos, suas ideologias. Ouça a entrevista na íntegra, onde o especialista também fala sobre o voto em lista, voto distrital misto e uma análise sobre voto facultativo:
Entrevista - Fábio Botacin - Vitor - 27-05-15

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