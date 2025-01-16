Distribuidoras descumprem nova lei e são fechadas na Serra

Cinco distribuidoras no bairro Vila Nova de Colares e um bar em Feu Rosa, na Serra, foram fechados após descumprirem a nova legislação da cidade que proíbe o funcionamento fora do horário entre 7h e 23h e o consumo no local. Segundo informações da administração municipal, a ação foi realizada pela Fiscalização de Posturas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) em parceria com a Polícia Militar. Os fiscais emitiram ainda cinco notificações para adequações administrativas com base na nova Lei 6121/2024. Os estabelecimentos notificados terão 15 dias para se regularizarem.