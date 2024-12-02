Distribuidoras de bebida vão ter horário reduzido em Vila Velha; entenda lei

As distribuidoras de bebidas instaladas em Vila Velha vão ter que seguir uma série de normas para poder funcionar. A começar pelo horário em que poderão manter as portas abertas, limitado das 7h às 22 horas. As regras fazem parte de um projeto apresentado pela prefeitura e já aprovado pela Câmara Municipal na última semana. A administração municipal informa que "com o objetivo de reduzir a perturbação do sossego e garantir a preservação da ordem e da saúde pública, a prefeitura de Vila Velha já está limitando das 7h às 22h o horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas no município". A lei prevê ainda pagamentos de multas de R$ 1.312,35 a R$ 2.624,7 e até o fechamento do estabelecimento que descumprir as normas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes dos Santos, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!