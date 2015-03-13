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MORDIDA DO LEÃO

Distorção na tabela do IR penaliza quem está nas faixas menores

Ouça a explicação do doutor em Controladoria e Contabilidade pela USP e professor da Fucape, Valcemiro Nossa

Publicado em 13 de Março de 2015 às 16:57

Publicado em 

13 mar 2015 às 16:57
O Congresso Nacional manteve todos os vetos presidenciais, ao apreciar dispositivos vetados pela presidenta Dilma Rousseff em diversos projetos de lei. Deputados e senadores não conseguiram derrubar nenhum dos vetos presidenciais colocados na pauta e apreciados durante todo o dia e parte da noite.O mais polêmico de todos, o que trata do reajuste de 6,5% na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), foi mantido na votação da Câmara. Para explicar a distorção histórica gerada pelo tema, o doutor em Controladoria e Contabilidade pela USP e professor da Fucape, Valcemiro Nossa, cita exemplos que o ganho salarial, se fosse ao menos concedido no mesmo índice da inflação, se perderia em cerca da metade com os índices atuais. Ouça e entenda.
Entrevista - Fábio Botacim - Professor Valcemiro Nossa - 13-03-15

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