Disque-Denúncia registra de aumento no número de denúncias em 2023 no ES; entenda

O serviço Disque-Denúncia 181, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) do Espírito Santo, registrou crescimento de 15,7% no número de denúncias recebidas no ano de 2023. Ao todo, foram contabilizadas 81.609 denúncias anônimas contra qualquer tipo de irregularidade e ilegalidade. Segundo a secretaria, "através do número a população pode denunciar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajude as polícias na elucidação de crimes". Ainda, de acordo com dados da Sesp, o serviço registrou aumento de 15,7% no número de denúncias recebidas no último ano, com relação ao ano anterior, subindo de 70.527 para 81.609 denúncias registradas. Entre 2018 e 2023, o aumento corresponde a mais de 100% no número de denúncias recebidas. Em entrevista à CBN Vitória, o gerente do disque-denúncia, delegado Paulo Expedito Amaral, explica como funciona o serviço e a sua importância. Ouça a conversa completa!