Disque Denúncia cria canal de atendimento via WhatsApp

Denunciar um crime é um passo importantíssimo para garantir a investigação do caso e evitar novas ocorrências. Ainda assim, medo, desconfiança e falta de acesso aos canais de atendimento são alguns fatores que tornam o procedimento um desafio para muitos brasileiros. Pensando em mudar este cenário no Espírito Santo, o Disque Denúncia 181 ampliou a forma de contato e passa a ter um número de WhatsApp. Uma assistente virtual, a Duda, será responsável por conduzir o passo a passo para a realização de todos os tipos de denúncia. Em entrevista à CBN Vitória, o Gerente do Disque-Denúncia 181, delegado Paulo Expedito Amaral, destaca a importância das denúncias e apresenta a nova ferramenta. O número de mensagens é (27) 99253-8181. Já salva aí.