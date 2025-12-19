Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança

Disque Denúncia cria canal de atendimento via WhatsApp

Ouça entrevista com o gerente do Disque-Denúncia 181, delegado Paulo Expedito Amaral

Publicado em 19 de Dezembro de 2025 às 10:13

Publicado em 

19 dez 2025 às 10:13
Disque-Denúncia 181, um importante instrumento de combate ao crime no ES
Disque-Denúncia 181, um importante instrumento de combate ao crime no ES Crédito: PCES/Divulgação
Denunciar um crime é um passo importantíssimo para garantir a investigação do caso e evitar novas ocorrências. Ainda assim, medo, desconfiança e falta de acesso aos canais de atendimento são alguns fatores que tornam o procedimento um desafio para muitos brasileiros. Pensando em mudar este cenário no Espírito Santo, o Disque Denúncia 181 ampliou a forma de contato e passa a ter um número de WhatsApp. Uma assistente virtual, a Duda, será responsável por conduzir o passo a passo para a realização de todos os tipos de denúncia. Em entrevista à CBN Vitória, o Gerente do Disque-Denúncia 181, delegado Paulo Expedito Amaral, destaca a importância das denúncias e apresenta a nova ferramenta. O número de mensagens é (27) 99253-8181. Já salva aí. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Paulo Expedito Amaral - 19-12-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Parkinson
Novo tratamento para Parkinson avançado é aprovado pela Anvisa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados