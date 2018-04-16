Disputa para governo tende a ser polarizada a exemplo de 2014

A primeira pesquisa eleitoral divulgada pela Rede Gazeta para a disputa para governo do Estado nas eleições deste ano aponta empate técnico entre os dois candidatos que estão à frente na disputa: Paulo Hartung (MDB), com 36,9% e Casagrande (PSB), com 36,1%. Em terceiro lugar na disputa está Rose de Freitas (Podemos), com 7,2% das intenções estimuladas, seguida de André Moreira (Psol), com 2,3%. Para o diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico, coordenador da pesquisa, a eleição ainda está distante do eleitor, o que reflete no percentual de indecisos. Confira detalhes da pesquisa e da análise.