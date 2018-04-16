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ELEIÇÕES 2018

Disputa para governo tende a ser polarizada a exemplo de 2014

A análise é do colunista de Política da CBN e de A Gazeta, Vitor Vogas

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 12:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 abr 2018 às 12:14
A primeira pesquisa eleitoral divulgada pela Rede Gazeta para a disputa para governo do Estado nas eleições deste ano aponta empate técnico entre os dois candidatos que estão à frente na disputa: Paulo Hartung (MDB), com 36,9% e Casagrande (PSB), com 36,1%.  Em terceiro lugar na disputa está Rose de Freitas (Podemos), com 7,2% das intenções estimuladas, seguida de André Moreira (Psol), com 2,3%. Para o diretor do Instituto Futura, José Luiz Orrico, coordenador da pesquisa, a eleição ainda está distante do eleitor, o que reflete no percentual de indecisos. Confira detalhes da pesquisa e da análise. 
01. PESQUISA ELEIÇÕES 2018 GOVERNADOR - NATALIA DEVENS - 4.48s - 16-04-18
02. PESQUISA ELEIÇÕES 2018 GOVERNARDOR PUBLICO JOVEM - JOHN GOMES - 2.59s - 16-04-18
Entrevista - Fernanda Queiroz - José Luiz Orrico - 16-04-18
O comentarista de Política da CBN, Vitor Vogas, já avalia que a corrida para o governo do Estado tende mesmo a ficar polarizada entre o ex-governador e o atual governador, repetindo o momento eleitoral de 2014 quando os dois se enfrentaram pela primeira vez. 
Flash - Vitor Vogas - 16-04-18

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