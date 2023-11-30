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Segurança

Diretores de escolas participam de simulação e treinamento contra ataques

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 nov 2023 às 11:51
Secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho concede entrevista à TV Gazeta sobre conflitos no Morro do Macaco, em Vitória
Secretário de Estado de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho Crédito: TV Gazeta
Nesta semana a Companhia Independente da Polícia Escolar (CIPE), da Polícia Militar do Espírito Santo, conduziu uma simulação de ataque em um ambiente escolar para encerrar o Curso de Capacitação Escolar para Gestores, voltado para a segurança escolar em situações com agressores ativos no Espírito Santo. A ação é um dos projetos previstos no Plano Estadual de Segurança Escolar. O objetivo do curso foi capacitar gestores escolares para identificar, em um primeiro momento, os indícios de ameaças e agir de forma preventiva ao ataque, além de treinar as ações necessárias em casos em que não fosse possível evitar a agressão ativa. O curso foi ministrado dentro da escola Alvimar Silva, em Santo Antônio, que está desativada e tem sido usada como área de treinamentos. Ao todo, 20 gestores de instituições particulares participaram do curso. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, fala sobre o assunto.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alexandre Ramalho - 30-11-23.mp3

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