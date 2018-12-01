Diretor Rodrigo Aragão fala sobre seu novo filme: "A Mata Negra"

O papo agora no CBN Vitória tem a ver com cinema e com um convidado especial: o cineasta capixaba Rodrigo Aragão. Conhecido por filmes de terror que encantam os fãs do gênero, Aragão vai ter o filme “A Mata Negra” lançado no dia 06 de dezembro em 20 salas de 19 cidades por meio de projeto do cinema nacional. Gravado no Espírito Santo, em Guarapari, “A Mata Negra” explora e aprimora as mais diversas técnicas em maquiagem de efeitos especiais e composição de efeitos visuais, característica marcante das obras do diretor. “É um filme com exageros controlados e várias criaturas”, explica o cineasta.

Aragão é responsável pelos efeitos especiais e maquiagens em mais de 20 filmes (entre curtas, médias e longa-metragens); mas a paixão pela sétima arte foi além: tornou-se roteirista e diretor. Em 2004 rodou o seu primeiro curta premiado, “Chupacabra”, e em 2008 lançou o seu primeiro longa-metragem, “Mangue Negro”. Depois lançou “A Noite do Chupacabras” (2011), “Mar Negro” (2013) e “As Fábulas Negras” (2015). Para 2018, está lançando “A Mata Negra” e filmando “O Cemitério das Almas Perdidas”. Com toque regional, Aragão conquistou espaço importante em festivais de gênero no mundo.

Mas, afinal, de onde vem essa preferência do cineasta? Ele destaca que este ano é um ano histórico para o cinema de terror no Brasil, no qual foram produzidos 37 filmes de terror no País. “Eu acredito que o cinema de gênero de terror tem muito público, vimos muitas vendas na bilheteria de filmes estrangeiros e aí os produtores brasileiros estão vendo que é um mercado que está crescendo”, explica.

E o potencial desse tipo de filme? Ele destaca que o Brasil tem um potencial incrível na área e aliado, por exemplo, aos potenciais das história típicas do nosso folclore. Ele explica: “ A América Latina, em geral, é muito rica e tem um potencial muito grande para esse tipo de história. O mercado internacional está sem ideia e os filmes de terror americanos estão sendo refilmados”, detalha. Confira mais detalhes na entrevista.