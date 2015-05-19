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AGRICULTURA

Diretor do Incaper alerta sobre importação de café peruano

Wanderley Stur explica que há a possibilidade de o café importado trazer doenças e pragas quarentenárias de outras culturas para as lavouras no Brasil

Publicado em 19 de Maio de 2015 às 15:29

Publicado em 

19 mai 2015 às 15:29
Espírito Santo pede ao Governo Federal que instrução normativa que libera a importação de café arábica em grão verde do Peru seja revista. A permissão ocorreu após uma instrução normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Contra a normativa está o fato de que a medida poderia gerar graves impactos sociais, ambientais e econômicos para o setor cafeicultor nacional e capixaba. Em entrevista à rádio CBN Vitória, o diretor-presidente do Incaper, Wanderley Stur, explica que há a possibilidade também do café importado trazer doenças e pragas quarentenárias de outras culturas para as lavouras no Brasil.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Vanderley Stur Incaper - 19-05-15

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