Diretor da PF fala sobre o combate à corrupção em ano de eleições

O combate à corrupção é uma das principais missões do diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Eugênio Ricas. Um dos fatores que podem influenciar nas eleições de 2018 é a disseminação das fake news, fator ao qual existe grande atenção na investigação da PF. Confira nesta edição do CBN Cotidiano uma entrevista com o Diretor das Investigações, Eugênio Ricas, que analisa o papel da Polícia Federal no combate a corrupção.