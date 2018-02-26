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ENTREVISTAS

Diretor da PF fala sobre o combate à corrupção em ano de eleições

O combate à corrupção é uma das principais missões do diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Eugênio Ricas

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 18:05

Publicado em 

26 fev 2018 às 18:05
O combate à corrupção é uma das principais missões do diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Eugênio Ricas. Um dos fatores que podem influenciar nas eleições de 2018 é a disseminação das fake news, fator ao qual existe grande atenção na investigação da PF. Confira nesta edição do CBN Cotidiano uma entrevista com o Diretor das Investigações, Eugênio Ricas, que analisa o papel da Polícia Federal no combate a corrupção.
Entrevista CBN COTIDIANO - Eugênio Ricas - 26-02-18
 

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