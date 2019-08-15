Diretor da Ceasa nega que ocorra mais de uma cobrança de taxa por dia

O Diretor-presidente da Ceasa, Carlos Roberto Rafael, em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (15), negou que os usuários do estacionamento da central de abastecimento estejam pagando mais de uma taxa de acesso por dia. Segundo ele, o local passa por modificações para controle eletrônico e que a cobrança que é feita é válida por um período de 12 horas. Carlos Roberto Rafael denunciou que o sistema que funcionava anteriormente era precário e de fácil falsificação, o que não garantia o controle do que era pago após o acesso à Ceasa.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Roberto Rafael - 15-08-19
Um protesto que começou por volta de 2h30 da madrugada desta quinta-feira (15) impediu a entrada de caminhões de produtores rurais nas Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S.A (Ceasa). A manifestação foi realizada na entrada principal da Ceasa, no bairro Vila Capixaba, em Cariacica. Por volta das 8h, os manifestantes também fecharam totalmente a BR 262. Às 9h40, o trecho da BR 101 também foi bloqueado. Às 10h25, a PRF informou que a pista central da BR 101 foi liberada em ambos os sentidos. Por volta das 11h16, após um acordo, os manifestantes decidiram liberar a BR 262.
Um dos motivos do protesto era com relação à mudança na cobrança da taxa de entrada e saída para fazer compras na Ceasa. Antes essa taxa valia por 24 horas. Agora, segundo os compradores, a cada vez que entra no local é preciso pagar um valor, o que foi negado pela administração da central de abastecimento.