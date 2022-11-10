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Capixabas pelo Mundo

Direto do outro lado do mundo: capixaba conta como é morar no Japão

Jania Marcia Leite, natural de Vitória, de 64 anos, é a convidada da semana no "Capixabas pelo Mundo"

Publicado em 10 de Novembro de 2022 às 18:30

Publicado em 

10 nov 2022 às 18:30
Jania Marcia Leite é a convidada do
Jania Marcia Leite é a convidada do "Capixabas pelo Mundo" Crédito: Acervo pessoal
Fronteiras não são limites na comunicação e, desta vez, o "Capixabas pelo Mundo" cruza o mundo e desembarca diretamente no Japão. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Jania Marcia Leite, 64 anos, natural de Vitória e outrora moradora de Jardim Camburi, conta como é viver no país asiático ao lado do esposo, de origem asiática. Lá ela desembarcou em 2007. Depois, chegou a voltar um tempo pro Brasil, mas não se adaptou e voltou para aquele país. Já trabalhou em fábrica, escola, mas a sua paixão mesmo é pela comunicação. "Gosto de falar com o povo, sou da noite", conta. Ligada nas redes sociais, ela atua em projetos da área, já apresentou programa de rádio e, em breve, vai comandar um reality show para casais.  Conheça detalhes da sua história!
CAPIXABAS PELO MUNDO - 10-11-22

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