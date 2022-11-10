Direto do outro lado do mundo: capixaba conta como é morar no Japão

Fronteiras não são limites na comunicação e, desta vez, o "Capixabas pelo Mundo" cruza o mundo e desembarca diretamente no Japão. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Jania Marcia Leite, 64 anos, natural de Vitória e outrora moradora de Jardim Camburi, conta como é viver no país asiático ao lado do esposo, de origem asiática. Lá ela desembarcou em 2007. Depois, chegou a voltar um tempo pro Brasil, mas não se adaptou e voltou para aquele país. Já trabalhou em fábrica, escola, mas a sua paixão mesmo é pela comunicação. "Gosto de falar com o povo, sou da noite", conta. Ligada nas redes sociais, ela atua em projetos da área, já apresentou programa de rádio e, em breve, vai comandar um reality show para casais. Conheça detalhes da sua história!